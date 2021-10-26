Температура держалась почти год: американка 355 дней непрерывно болела COVID-19

Самый продолжительный случай заражения COVID-19 зафиксировали в США. Женщина, госпитализированная в мае 2020 года, болела коронавирусом 355 дней.

Симптомы COVID-19 у 47-летней американки появились до того, как она попала в больницу. Ранее пациентка также болела лимфомой, но после клеточной терапии ей удалось вылечиться. Вместе с тем процедуры привели к резкому снижению иммунитета. Женщина практически полностью лишилась важных В-клеток, которые отвечают за борьбу с инфекциями, пишут "Известия".

Медики решили дать пациентке кислород и плазму крови людей, перенёсших коронавирус. После этого температура у американки закрепилась на отметке 37 градусов, симптомы ослабли. Затем её выписали домой, но каждый месяц делали тесты, которые постоянно оказывались положительными.

Этой весной инфекционная концентрация снова повысилась в организме больной, поэтому она вернулась в медицинскую палату.

Её продолжили лечить плазмой с высоким содержанием антител и противовирусным препаратом. Это позволило жительнице США окончательно выздороветь. Тест показал отрицательный результат.

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