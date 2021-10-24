Диетолог рассказала, что помогает держать настроение под контролем

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, как недостаток витамина D может повлиять на организм человека.

Так, эксперт поделилась информацией о масштабных исследованиях, которые подтвердили, что дефицит гормона влияет на работу мозга и ускоряет процессы его старения, а это увеличивает риски развития старческого склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, гормон нужен для стабильного настроения человека.

"Витамин D важен для выработки половых гормонов — как женских, так и мужских. А половые гормоны в свою очередь регулируют наше настроение. Это факт. Например, для выработки тестостерона этот гормон очень необходим, поскольку последний помогает развитию эстрадиола (наиболее активная форма эстрогена — женского полового гормона)", — сказала Макиша в интервью "Вечерней Москве".

Ранее врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей, увлекающихся курением. Исследования доказывают, что каждая сигарета отнимает примерно 12 лет жизни человека. При длительном употреблении никотина быстро сокращается содержание витаминов А, С, В и Е.

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