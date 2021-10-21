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Врач объяснил, почему детям нужно носить маски: "Онжеребёнок" не спасёт

Здоровье

По словам врача-инфекциониста, главного врача "Инвитро-Сибирь" Андрея Позднякова, почему-то родители решили, что их детям маски носить необязательно. Однако как утверждает врач, риск заражения у ребёнка коронавирусом ничуть не ниже, чем у взрослого.

Врач объяснил, почему детям нужно носить маски: "Онжеребёнок" не спасёт

Как уточнил Поздняков, особенно меры предосторожности детям нужно соблюдать в общественных местах. 

"Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребёнка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребёнок заражает здорового", - цитирует врача-инфекциониста РИА Новости. 

А вот в детском соду или школе, маски можно не носить. 

"Но в общественных местах преобладают взрослые, поэтому маску на ребёнка лучше надеть, для его же защиты", - подчеркнул врач. 

Ранее в Минздраве страны заявили, что по сравнению с прошлым годом, в 2021 году кратно увеличилась заболеваемость детей коронавирусом. При этом в ведомстве отметили, что если в "первые" волны болезнь протекала легче, то сейчас у маленьких пациентов ярко выраженные клинические симптомы. 

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Молчать в тряпочку: Помогают ли маски от коронавируса?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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