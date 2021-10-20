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Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19

Здоровье

Теледоктор Евгений Комаровский назвал ситуацию с "ковидом" на Украине ужасающей. Медик считает, что для многих граждан страны эта осень станет последней.

Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19

Спастись в ситуации беспощадной пандемии, по убеждению врача, можно, если поспешить вакцинироваться.

"Красивая осень, но похоже для многих это последняя осень в этом году и вообще в жизни последняя. Но ситуация *** и это мягко сказано… То, что больницы забиты — это мягко сказано, если кто-то из депутатов говорит, что в больницах ещё есть места — он врёт", — цитирует слова Комаровского "Страна".

Доктор объяснил, что те, кто приобрёл ковид-сертификат за деньги, если соберутся теперь действительно вакцинироваться от коронавируса, то им это не удастся сделать, так как у них уже есть сертификат.

"99% людей, которые в реанимациях — не привиты! Большинство тех, кто в больницах — не привиты! … И на этом фоне куча народа рассуждает об отдалённых последствиях вакцинации… Если у кого-то ещё мозги остались, пожалуйста, привейтесь, потому что это плохо кончится", — предупредил Комаровский граждан Украины.

На Украине стремительно растут эпидемиологические показатели. Только за 19 октября выявили 18 912 новых случаев заражения COVID-19.

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COVID-19: Инструкция по самоспасению | Доктор Комаровский
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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