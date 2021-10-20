Макаревич призвал лечить антипрививочников за их счёт

Андрей Макаревич считает противников вакцинации опасными для общества. Лидер группы "Машина времени" предложил брать с антипрививочников деньги за лечение.

В Германии, например, с вакцинацией дело обстоит строго — если ты не вакцинировался и вдруг заболел, то тебя лишают больничных выплат, так как ты якобы сам виноват в болезни. Макаревич считает, что нечто подобное следует ввести и в России.

"Вот кто привит и, не дай бог, заболел потом — у нас бесплатная медицина, а для вас — за деньги, потому что вы — *** [болваны]", — цитирует слова музыканта Deutsche Welle.

Андрей Макаревич непримиримо относится к тем, кто противится вакцинации.

"Вот заболеет человек, на грани смерти поболтается — может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что он этим своим идиотизмом не собой, а нами ещё рискует. Он опасен для окружающих. Сколько он этой заразы сможет разнести!" — сказал певец.

Звезда напомнил, что в Советском Союзе всех детей в обязательном порядке вакцинировали от полиомиелита и оспы.

"У нас спрашивал кто-нибудь, кто хочет, а кто не хочет? В обязательном порядке привили — и слава богу! Никто не болеет ни оспой, ни полиомиелитом, правда? А здесь развели…," — горячится знаменитость.

COVID-19 не щадит никого, в том числе и звёзд. Сейчас с болезнью борются Сергей Безруков, Лариса Гузеева, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Валерий Гаркалин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.