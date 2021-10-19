Попова заявила о неэффективности QR-кодов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что нынешняя сложная эпидемиологическая ситуация в России требует быстрого реагирования и эффективных мер противодействия коронавирусу.

Попова предостерегла субъекты РФ от введения некорректных мер борьбы с инфекцией. В качестве примера она привела QR-коды, которые в торговых центрах спрашивают у посетителей только на кассе. До этого момента люди беспрепятственно находятся в магазине и взаимодействуют друг с другом.

"Хочу предостеречь руководителей субъектов от таких решений. Они малоэффективны. Наоборот: решение вроде бы принято, а развитие ситуации будет продолжаться", — говорит глава Роспотребнадзора.

Ранее Pravda. Ru приводила экспертное мнение иммунолога по поводу того, какими способами можно выработать иммунитет к вирусу.

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