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Попова заявила о неэффективности QR-кодов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что нынешняя сложная эпидемиологическая ситуация в России требует быстрого реагирования и эффективных мер противодействия коронавирусу.

Попова предостерегла субъекты РФ от введения некорректных мер борьбы с инфекцией. В качестве примера она привела QR-коды, которые в торговых центрах спрашивают у посетителей только на кассе. До этого момента люди беспрепятственно находятся в магазине и взаимодействуют друг с другом.

"Хочу предостеречь руководителей субъектов от таких решений. Они малоэффективны. Наоборот: решение вроде бы принято, а развитие ситуации будет продолжаться", — говорит глава Роспотребнадзора.

Ранее Pravda. Ru приводила экспертное мнение иммунолога по поводу того, какими способами можно выработать иммунитет к вирусу.

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Ученый об опасности дистанционного обучения и QR-кодов
Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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