Число умерших от COVID-19 медиков в РФ за полгода достигло 1100 человек

По итогам первого полугодия 2021 года в России от коронавирусной инфекции умерли уже 1100 медработников, сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров, основываясь на данных о расходах бюджета на компенсации семьям скончавшихся врачей.

"Так вот, 485 врачей погибли в 2020 году, мы видим это по бюджету. Но в 2020 году не было вакцины. Сегодня эта вакцина есть, а количество погибших врачей увеличивается и увеличивается. За полгода этого года эта цифра достигла 1100", — цитирует депутата "Интерфакс".

Макаров заявил, что озвученные им данные свидетельствуют о недостаточных темпах вакцинации в стране.

Ранее сообщалось, что 19 октября в РФ обновился суточный максимум смертей от коронавируса. Зафиксировано 1015 летальных исходов. Всего в стране умерли от COVID-19 уже 225325 человек.

С начала пандемии зарегистрировано 8060752 случая коронавирусной инфекции, в том числе 33740 — за последние сутки. Выздоровели более 7 млн заразившихся.

К середине октября в стране привились от COVID-19 первым компонентом 51018767 россиян, завершили вакцинацию 47558639 человек. Показатель коллективного иммунитета в РФ составил 45%.

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