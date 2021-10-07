Испытания единой вакцины от гриппа и COVID-19 в РФ начнут в конце 2022 года

В российском Центре имени Гамалеи планируют приступить к клиническим испытаниям единой вакцины от гриппа и коронавируса в РФ в конце 2022 года.

Как сообщил "Известиям" глава центра Александр Гинцбург, технологическая платформа единой вакцины против COVID-19 и гриппа уже создана. Её разработали на основе гибридной вакцины против ротавирусов.

"Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдём к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и, соответственно, S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года", — заявил Гинцбург.

Он добавил, что параллельно с созданием единой вакцины от гриппа и COVID-19 в центре разрабатывают препарат против различных вариантов коронавируса.

В сообщении отмечается, что разработкой единых вакцин против COVID-19 и гриппа занимаются и другие научные центры РФ. В частности, центр "Вектор" в ноябре прошлого года начал исследовать такой препарат на лабораторных животных. О результатах исследований ещё не сообщалось.

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