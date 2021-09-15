Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о риске возникновения микст-инфекции коронавируса и гриппа. По её словам, защититься от заболеваний можно только с помощью вакцинации.
В эфире радио "Комсомольская правда" Попова подчеркнула, что в прошлом году довольно мало пациентов обращались в поликлиники с гриппом. Статистика по этому заболеванию была низкой.
Руководитель Роспотребнадзора связывает это с тем, что большинство жителей России (порядка 60% населения) вовремя сделали прививки против гриппа.
Добавим, микст-инфекцию вызывают сразу несколько патогенных микроорганизмов. Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может привести к тяжёлым последствиям для здоровья человека: постоянному головокружению, одышке, снижению продуктивности.
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