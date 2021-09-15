Попова заявила, что только прививка спасёт россиян от опасной микст-инфекции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о риске возникновения микст-инфекции коронавируса и гриппа. По её словам, защититься от заболеваний можно только с помощью вакцинации.

В эфире радио "Комсомольская правда" Попова подчеркнула, что в прошлом году довольно мало пациентов обращались в поликлиники с гриппом. Статистика по этому заболеванию была низкой.

Руководитель Роспотребнадзора связывает это с тем, что большинство жителей России (порядка 60% населения) вовремя сделали прививки против гриппа.

Однако сейчас, по мнению Анны Поповой, люди меньше защищены от этого заболевания. Чтобы не допустить микст-инфекции, она советует вакцинироваться.

Добавим, микст-инфекцию вызывают сразу несколько патогенных микроорганизмов. Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может привести к тяжёлым последствиям для здоровья человека: постоянному головокружению, одышке, снижению продуктивности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.