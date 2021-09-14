Россияне пожаловались на опасные последствия перенесённого коронавируса

Компания HeadHunter опубликовала результаты опроса россиян, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Респонденты назвали опасные последствия заболевания. Наиболее часто они упоминали снижение работоспособности, концентрации и сильную слабость.

В исследовании поучаствовали свыше 2 тысяч сотрудников различных компаний и соискателей. При этом 50% опрошенных переболели COVID-19. Из них 46% отметили, что у них уменьшилась продуктивность в течение рабочего дня. Однако 24% респондентов не ощутили какое-либо негативное влияние коронавируса на своё состояние.

Ещё 22% россиян подчеркнули, что скорее не чувствуют последствий заболевания, а 7% пользователей затруднились с конкретным ответом. В результате исследования выяснилось следующее:

Большинство россиян, перенёсших коронавирус, ощущают слабость и усталость;

У многих из них появились проблемы с обонянием, памятью, восприятием вкуса;

Некоторые опрошенные пожаловались на нарушение сна, одышку, головные боли, тревогу, перепады настроения, депрессию.

Около 20% респондентов восстанавливались после COVID-19 в течение 1-2 месяцев.

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