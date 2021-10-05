EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Штаты сегодня - лягушка в котле с кипятком - Клинтон
Facebook обнародовал причины масштабного сбоя
Данные 1,5 миллиарда клиентов Facebook продаются в даркнете
Тбилиси: Зеленский может обещать всё, что хочет, но Саакашвили мы ему не вернём
"Краеугольный камень мира" определили по телефону Байден и Кисида
Facebook и его "детей" хакнули за асоциальность
Почему нельзя часто мыться и что из-за этого "треснет", рассказал врач
"Кокорин не похож на футболиста" - Массимо Орландо
"Бездоказательно" - Песков об офшорах окружения Путина

Британка вышла из комы и узнала, что родила сына

Здоровье » Акушерство и гинекология

Жительница Великобритании попала в госпиталь из-за коронавируса на 28-й неделе беременности, девушка впала в кому. Когда 23-летняя Келси Рутс очнулась, выяснилось, что она уже родила сына.

Британка вышла из комы и узнала, что родила сына

Опасаясь за здоровье мамы и ребёнка, врачи намеренно ввели Рутс в искусственную кому. Пока женщина была во сне, ей провели кесарево сечение. Малыш родился совершенно здоровым. Мать пришла в себя только спустя неделю. Естественно, о самом процессе рождения Рутс ничего не помнит.

"Впасть в кому, а затем выйти из неё, родить ребёнка — это чудо", — поделилась своими чувствами Келси с The Sun.

В больнице мать и сын пробыли ещё больше месяца. Медики следили за состоянием пациентов и не рискнули сразу выписывать Рутс и её ребёнка домой.

Ранее в такую же ситуацию попала жительница Барнаула Наталья Ломакова. Женщину, как и Рутс, доставили в больницу на 28-й неделе беременности. Она попала в реанимацию со стопроцентным поражением лёгких и её ввели в искусственную кому. Малыш также появился на свет при помощи кесарева сечения. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Беременность: что делать, чтобы ребенок родился здоровым
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Facebook обнародовал причины масштабного сбоя
Данные 1,5 миллиарда клиентов Facebook продаются в даркнете
Британка вышла из комы и узнала, что родила сына
Тбилиси: Зеленский может обещать всё, что хочет, но Саакашвили мы ему не вернём
"Краеугольный камень мира" определили по телефону Байден и Кисида
Facebook и его "детей" хакнули за асоциальность
Почему нельзя часто мыться и что из-за этого "треснет", рассказал врач
"Кокорин не похож на футболиста" - Массимо Орландо
"Бездоказательно" - Песков об офшорах окружения Путина
Пропавший журналист "Комсомолки" нашёлся в СИЗО Минска. Кремль ждёт объяснений
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"

Девятилетний сын Эвелины Блёданс Семён принял участие в съёмках передачи Максима Галкина про одарённых детей "Лучше всех".

Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Политика. Новости и аналитика
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Российский шоу-бизнес
Гарика Харламова заметили на венчании наследника династии Романовых
Российский шоу-бизнес
Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги
Ирина Шлионская Ем и не толстею: продукты, от которых стоит отказаться с возрастом Ирина Шлионская Игорь Буккер Борис Джонсон пообещал британцам дефицит продуктов до Рождества Игорь Буккер Василий Амирджанов Телеизвинения предложили сделать федеральным трендом Василий Амирджанов
Катастрофы
Сын пассажира Ту-154, сбитого 20 лет назад ВСУ, назвал причины трагедии
Российский шоу-бизнес
В Сети обсуждают зажигательный танец Марии Захаровой
Малышева объяснила, кому нужна третья доза вакцины
Здоровье
Малышева объяснила, кому нужна третья доза вакцины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников