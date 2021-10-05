Британка вышла из комы и узнала, что родила сына

Жительница Великобритании попала в госпиталь из-за коронавируса на 28-й неделе беременности, девушка впала в кому. Когда 23-летняя Келси Рутс очнулась, выяснилось, что она уже родила сына.

Опасаясь за здоровье мамы и ребёнка, врачи намеренно ввели Рутс в искусственную кому. Пока женщина была во сне, ей провели кесарево сечение. Малыш родился совершенно здоровым. Мать пришла в себя только спустя неделю. Естественно, о самом процессе рождения Рутс ничего не помнит.

"Впасть в кому, а затем выйти из неё, родить ребёнка — это чудо", — поделилась своими чувствами Келси с The Sun.

В больнице мать и сын пробыли ещё больше месяца. Медики следили за состоянием пациентов и не рискнули сразу выписывать Рутс и её ребёнка домой.

Ранее в такую же ситуацию попала жительница Барнаула Наталья Ломакова. Женщину, как и Рутс, доставили в больницу на 28-й неделе беременности. Она попала в реанимацию со стопроцентным поражением лёгких и её ввели в искусственную кому. Малыш также появился на свет при помощи кесарева сечения. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию.

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