"Не помню абсолютно ничего": россиянка с COVID-19 родила в состоянии комы

Наталью Ломакову госпитализировали с подтверждённым диагнозом COVID-19 на 28 неделе беременности. Женщина попала в реанимацию с поражением лёгких, достигшим 100%.

Как отмечают врачи, у пациентки перестали работать жизненно важные органы. При этом сначала она переносила беременность легко, но потом подхватила коронавирус. Когда женщина очнулась, то не сразу поверила, что теперь у неё есть сын, передаёт РЕН ТВ.

"Помню, как меня увозили в реанимацию, а дальше уже всё, темнота", — поделилась женщина.

Ребёнок родился недоношенным с помощью кесарева сечения. Наталья в этот момент была подключена к ИВЛ. У её сына сразу же диагностировали тяжёлую форму двусторонней пневмонии. Вес малыша составлял чуть больше 1 килограмма.

Сейчас женщину с ребёнком уже выписали из медучреждения. Их состояние улучшилось.

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