Встреча с "особенным" ребёнком как тест на ксенофобию

Несколько дней назад вся страна активно обсуждала случай, произошедший во дворе питерской многоэтажки: молодая бабушка пыталась со скандалом прогнать с детской площадки группу детей, имеющих особенности развития.

Почему некоторые люди — а их, судя по комментариям в соцсетях, немало — негативно настроены к таким детям? И насколько правы те, кто считает — и утверждает это порой достаточно агрессивно — будто эти дети могут быть опасны для окружающих.

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказала Екатерина Бурмистрова, детский психолог, нарративный практик.

— За всей этой историей, которая произошла на площадке, стоит мощнейший страх, который называется ксенофобия. Это страх чужого, страх перед тем, кто отличается от тебя.

И ребенок с особенностями, и ребенок-инвалид, и взрослый-инвалид запускают на автомате этот страх. Мы его не контролируем, мы только на уровне культурных установок, личного отношения можем его остановить.

Он другой, он может быть опасен, он не выглядит, как я, он иначе сложен, у него какие-то стигмы могут быть на лице, другое поведение.

Следующий шаг автоматический — опасность. И — защита. Для того, чтобы этот миф убрать, нужно понять, что, конечно же, они не опасны.

Они обычные, просто иначе устроены

Это могут быть люди с лишней хромосомой, люди с любыми генетическими дефектами. Очень сложно выключить этот автомат, но можно это сделать. Надо внушить себе: нет опасности, есть дети и взрослые с особенностями развития, которые могут быть неадекватны. Но это исключение, так же как среди обычных с виду людей тоже есть неадекватные, особенно "принявшие на грудь".

Ребенок-инвалид, ребенок с особенностями не опасен.

Кстати, ксенофобия срабатывает на всех, кто хоть чем-то отличается от нас: на людей другой национальности, на лысых, на многодетных… Список можно продолжать долго.

— Но и можно, наверное, и бабушку эту понять: дети с особенностями развития реагируют на мир все же иначе: нередко они проявляют чрезмерно бурную реакцию на что-либо, могут в любой момент начать кричать, махать руками. Понятно, что не от агрессии, а от чрезмерной эмоциональности или восторга. Но для других детей это может выглядеть как какая-то угроза или опасность. Да и неподготовленные взрослые могут неправильно оценить момент…

Как в таком случае следует реагировать взрослым, чтобы и самим правильно повести себя, и правильно объяснить детям?

— Вся работа с ребенком начинается в нейтральное время. Не когда ситуация уже произошла, а до нее.

Я бы ребенку рассказывала, что люди бывают разные.

Что есть белокожие, темнокожие, есть здоровые, а есть детки с особенностями, которым просто не повезло. Они родились с какой-то проблемой: кто-то не может говорить, кто-то не может ходить, кому-то не хватает слов, поэтому он кричит и размахивает руками…

То есть мы должны ребенку заранее, до того, как он столкнулся с этим, объяснить, что такое вообще бывает.

Мы же рассказываем малышу о мире — вот есть кошки, есть собаки, есть машины, есть горы, есть люди обычные, есть люди с особенностями.

Но для того, чтобы объяснить, мы сами должны не бояться. Взрослый должен не бояться сам, он не должен думать, что будет причинен вред. Нельзя валить всех детей с особенностями в одну кучу. Они тоже разные.

Увидев ребенка с особенностями, в первую очередь стоит оценить, а с чем мы имеем дело, какой он. Все-таки обычно с ребенком таким есть сопровождающий. И уж если вы очень тревожитесь, можно обратиться к нему. Можно спросить, есть ли что-то, на что стоит обратить внимание.

Обычно если мы встречаем опасную собаку, она на поводке и даже с намордником. Это крепкий поводок. И хозяин за нее отвечает. Плохая метафора, но я ничего лучше подобрать не могу. Хозяин отвечает за животное. Аналогия, думаю, понятна?

А если такой ребенок гуляет сам, один — значит, он безопасен по умолчанию. Есть шанс, что он сбежал или потерялся, но это минимальная вероятность.