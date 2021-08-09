Встреча с "особенным" ребёнком как тест на ксенофобию

Несколько дней назад вся страна активно обсуждала случай, произошедший во дворе питерской многоэтажки: молодая бабушка пыталась со скандалом прогнать с детской площадки группу детей, имеющих особенности развития.
Почему некоторые люди — а их, судя по комментариям в соцсетях, немало — негативно настроены к таким детям? И насколько правы те, кто считает — и утверждает это порой достаточно агрессивно — будто эти дети могут быть опасны для окружающих.
Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказала Екатерина Бурмистрова, детский психолог, нарративный практик.
— За всей этой историей, которая произошла на площадке, стоит мощнейший страх, который называется ксенофобия. Это страх чужого, страх перед тем, кто отличается от тебя.
И ребенок с особенностями, и ребенок-инвалид, и взрослый-инвалид запускают на автомате этот страх. Мы его не контролируем, мы только на уровне культурных установок, личного отношения можем его остановить.
Следующий шаг автоматический — опасность. И — защита. Для того, чтобы этот миф убрать, нужно понять, что, конечно же, они не опасны.
Это могут быть люди с лишней хромосомой, люди с любыми генетическими дефектами. Очень сложно выключить этот автомат, но можно это сделать. Надо внушить себе: нет опасности, есть дети и взрослые с особенностями развития, которые могут быть неадекватны. Но это исключение, так же как среди обычных с виду людей тоже есть неадекватные, особенно "принявшие на грудь".
Ребенок-инвалид, ребенок с особенностями не опасен.
Кстати, ксенофобия срабатывает на всех, кто хоть чем-то отличается от нас: на людей другой национальности, на лысых, на многодетных… Список можно продолжать долго.
— Но и можно, наверное, и бабушку эту понять: дети с особенностями развития реагируют на мир все же иначе: нередко они проявляют чрезмерно бурную реакцию на что-либо, могут в любой момент начать кричать, махать руками. Понятно, что не от агрессии, а от чрезмерной эмоциональности или восторга. Но для других детей это может выглядеть как какая-то угроза или опасность. Да и неподготовленные взрослые могут неправильно оценить момент…
Как в таком случае следует реагировать взрослым, чтобы и самим правильно повести себя, и правильно объяснить детям?
— Вся работа с ребенком начинается в нейтральное время. Не когда ситуация уже произошла, а до нее.
Я бы ребенку рассказывала, что люди бывают разные.
Что есть белокожие, темнокожие, есть здоровые, а есть детки с особенностями, которым просто не повезло. Они родились с какой-то проблемой: кто-то не может говорить, кто-то не может ходить, кому-то не хватает слов, поэтому он кричит и размахивает руками…
Мы же рассказываем малышу о мире — вот есть кошки, есть собаки, есть машины, есть горы, есть люди обычные, есть люди с особенностями.
Но для того, чтобы объяснить, мы сами должны не бояться. Взрослый должен не бояться сам, он не должен думать, что будет причинен вред. Нельзя валить всех детей с особенностями в одну кучу. Они тоже разные.
Увидев ребенка с особенностями, в первую очередь стоит оценить, а с чем мы имеем дело, какой он. Все-таки обычно с ребенком таким есть сопровождающий. И уж если вы очень тревожитесь, можно обратиться к нему. Можно спросить, есть ли что-то, на что стоит обратить внимание.
Обычно если мы встречаем опасную собаку, она на поводке и даже с намордником. Это крепкий поводок. И хозяин за нее отвечает. Плохая метафора, но я ничего лучше подобрать не могу. Хозяин отвечает за животное. Аналогия, думаю, понятна?
А если такой ребенок гуляет сам, один — значит, он безопасен по умолчанию. Есть шанс, что он сбежал или потерялся, но это минимальная вероятность.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.