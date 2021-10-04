Китайские медики: мир столкнётся с неизвестным "вирусом X"

В ближайшее время мир узнает о новом вирусе, свойства которого сейчас ещё не изучены. Об этом заявил руководитель китайского центра по контролю и профилактике болезней (CDC) Гао Фу.

Специалист убеждён: "вирус X" обязательно даст о себе знать, поэтому врачи всех стран должны объединиться и придумать, как бороться с ним, когда придёт время, передаёт НТВ.

"Я предлагаю "принцип четырёх C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация (coordination)", — отметил Гао Фу, выступая на международном форуме науки и технологий.

По его мнению, уже сегодня важно постоянно обмениваться информацией об обнаружении новых вирусов на территории разных государств. Он напомнил, что именно благодаря тесному сотрудничеству в период пандемии COVID-19 во многих странах началась оперативная разработка вакцины против коронавирусной инфекции, что позволило защитить население.

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