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Загадочный мор птиц в Крыму: Украина, отрава или птичий грипп?

Здоровье

В Крыму, в районе озера Сиваша и Перекопского залива прошел массовый мор водоплавающих птиц. По одной из версий, речь идет про птичий грипп, который пришел на полуостров с Украины, по другим — дело в отравлениях или выбросе вредных соединений.

Загадочный мор птиц в Крыму: Украина, отрава или птичий грипп?

На текущий момент обнаружено более 10 тысяч птичьих трупов.

Власти полуострова уже обратились к населению с просьбой не посещать места, где были зафиксированы вспышки пока что только птичьей болезни.

При этом, председатель Госкомитета по ветеринарии правительства РК Валерий Иванов заявил: "В начале недели стало известно о падеже птицы на озере Сиваш в районе Арабатской стрелки. Принимаются совместные меры, чтобы купировать этот процесс".

Чиновник подчеркнул, что речь идет об инфекции: "мы просим не усугублять ситуацию с появлением людей на данной территории, чтобы не разнести инфекцию за пределы нами контролируемой территории…".

Однако, экспертами и ветеринарами проводится самое настоящее расследование. Среди причин происходящего ими рассматриваются отравление и, как и было сказано выше, массовое заболевание пернатых.

В пользу второй версии говорит тот факт, что мор пока что не прекращается.

Валерий Иванов также подтверждает отсутствие техногенного фактора. По его словам, "в трех ближайших населенных пунктах отобраны пробы. Они отрицательны, этиология неизвестна, работа по выявлению причин продолжается".

К слову, это далеко не первый случай птичьего мора на полуострове. Аналогичные, "сезонные" инциденты происходят в Крыму примерно с 2018 года. При этом, схожие случаи ранее были зафиксированы в Херсонской области Украины. Именно оттуда хвороба могла перейти (точнее — перелететь) на территорию российского полуострова с перелетными птицами.

При этом, важно понимать, что сейчас в Крыму начался сезон рыболовства, и местные жители опасаются закрытия всего Ленинского района, где и идет отлов рыбы, но одновременно прошел падеж птиц. А это уже может стать серьезным ударом по экономике многих семей, живущих в том районе, и зарабатывающих на продаже выловленной рыбы.

Впрочем, хорошие новости тоже есть. Даже если речь идет о вирусе птичьего гриппа — пока, к счастью, это не мутировавший штамм, который мог бы "перейти" на людей.

Случаев заболеваний человека с аналогичной симптоматикой в районе падежа птиц не выявлено.

При этом стоит держать в уме прогнозы вирусологов и эпидемиологов — сходятся в том, что если случится следующая массовая мировая эпидемия, то наиболее вероятной причиной будет мутация именно птичьего или свиного гриппа.

По словам доктора Александра Мясникова "Эпидемиологи и вирусологи говорят, что будущий грипп с высокой смертностью — это две мутации. Первая мутация, когда от свиньи или птицы попадет к человеку. И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку. Это та схема, что мы видим с коронавирусом".

"Это будет инфекция, которая потенциально может быть более серьезной. И все пишут — несомненно, что она будет. А по срокам — вопрос" — подтверждают врачи. При этом они называют жуткие цифры — смертность от такого гриппа может превысить 30% (у коронавируса она составляет от 1,5 до 5% в различных странах)

Кстати, если говорить про коронавирус — в Крыму он, увы, находится на подъеме. Максимальное количество заразившихся за день было зарегистрировано на полуострове 3 октября, когда был выявлен 421 новый случай инфекции. Кроме того, на полуострове активно распространяется (как и в других регионах) сезонный грипп — врачи сообщают, что он также дает "пневмонии вирусной этиологии", как и COVID-19.

Добавим, что замдиректора научного центра "Вектор" заявил на днях (!), что центр уже готовит вакцины против высокопатогенных штаммов птичьего гриппа.

"Субтипы вируса гриппа H5 и H7 могут вызывать заболеваемость с летальностью до 70%. И сейчас опасность этого гриппа никто не снимает. Мы готовим вакцину против этих высокопатогенных вирусов гриппа, потому что при такой летальности при переходе на человека это будет очень серьёзная угроза для всего населения", - заключил эксперт.

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