Эксперт Роспотребнадзора: в России у летучих мышей нашли коронавирусы

По словам руководителя группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Роспотребнадзора Анны Сперанской, в России у летучих мышей обнаружили коронавирусы.

Однако специалист уточнила, что животные были заражены не SARS-CoV-2, а другими инфекционными агентами. Всего в лабораторных условиях эксперты проверили образцы примерно двухсот летучих мышей разных видов. Во время работы они использовали метод РТ-ПЦР, передаёт РИА Новости.

"Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-CoV-2. Но ничего не нашли", — отметила Сперанская.

Она пояснила, что в окружающей среде существует множество коронавирусов, в том числе и тех, которые подтвердились у летучих мышей на территории РФ. При этом пока не до конца изучено, как животные и птицы переносят подобные инфекции.

Добавим, за весь период пандемии диагноз "COVID-19" подтвердился у 7 586 536 россиян. В общей сложности выздоровели 6 725 965 человек, скончались 209 918 пациентов.

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