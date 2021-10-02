Ученые обнаружили, что коронавирус "учится" передаваться через воздух

В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США рассказали, что коронавирус мутирует для того, чтобы более эффективно и быстро распространяться по воздуху. Эти выводы были сделаны по итогам проведенного исследования.

Так, ученые провели сравнение штаммов альфа и дельта и пришли к выводу, что он все больше приспосабливается для передачи воздушно-капельным путем. Специалисты считают, что вирус стал распространяться через крупные капли.

Кроме того, исследование дало основание подтвердить версию, что новая коронавирусная инфекция трансформируется, чтобы быстрее распространяться. Ученые считают, что в связи с этим надо усилить массочный режим.

Напомним, что сейчас в российском обществе явно назревают опасения очередного "локдауна" по всей стране в связи с очередным пиком заболеваемости коронавирусом. Общую тревожность не убавляют даже заявления официальных представителей власти.

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