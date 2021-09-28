В России снова побит рекорд по количеству умерших от COVID-19

В России зарегистрировали рекордное количество умерших от коронавируса. За сутки в медучреждениях страны скончались 852 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, ранее максимальное количество летальных исходов выявляли в прошлую пятницу, 24 сентября. Тогда COVID-19 унёс жизни 828 россиян из разных субъектов страны.

В общей сложности за всё время пандемии умер 205 531 пациент.

Кроме того, в РФ подтверждено 21 599 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших находятся в Москве (2541 пациент), Санкт-Петербурге (1530), Самарской (586), Воронежской (551) и Нижегородской (546) областях. Всего инфекцию подхватили 7 464 708 человек.

Вылечились за сутки 17 368 россиян. Общее количество победивших COVID-19 пациентов возросло до 6 635 485.

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