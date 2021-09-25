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Эксперт рассказала, как надо питаться после коронавируса

Здоровье

Нутрициолог Ксения Черная назвала продукты, которые необходимы тем, кто недавно переболел коронавирусной инфекцией. Специалист рассказала об этом на своем YouTube-канале PRO Здоровье.

Эксперт рассказала, как надо питаться после коронавируса

Черная отметила, что к числу последствий коронавируса относятся проблемы с пищеварительной системой, поэтому лучше исключить из рациона сахар и глютен. Эти продукты замедляют восстановление желудочно-кишечного тракта. Также рекомендуется сократить употребление молочных продуктов. При этом нутрициолог отметила, что помочь восстановиться кишечнику могут овощи и ягоды.

Для того чтобы побороть неприятный запах пота, можно употреблять воду с лимоном. Календула, тысячелистник и шалфей обладают противовирусными свойствами и помогают в восстановлении кислотности желудка. При недостатке железа и витамина В12 можно включать в рацион субпродукты.

"Для восстановления концентрации и памяти нужны качественные жиры Омега-3. Не только они, но и витамин А. К продуктам, которые содержат эти вещества, относятся печень трески, жирная рыба, яйца, субпродукты. Растительные источники Омега-3 жиров — растительное, льняное масло", — рассказала эксперт.

Кроме того, может потребоваться куркума, которая оказывать противовоспалительный эффект.

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