Диета по группе крови – деньги на ветер?

Что такое диета по группе крови? На основе каких исследований она была разработана? Может ли навредить человеку полный отказ от тех или иных продуктов? Об этом Pravda. Ru рассказал доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, доцент Эдуард Туманов.

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Диета по группе крови — это тест на внушаемость

— Расскажите, пожалуйста, как эта проблема стала для вас актуальной?

— Невозможно жить в обществе и быть свободным от общества. Немало моих знакомых обращаются ко мне за советами, связанными с общемедицинской практикой. Спрашивают и про диеты по группе крови.

Когда это достигло определенного критического уровня, я понял, что готов сам рассказать об этом общественности, чтобы навсегда закрыть этот вопрос.

— Значит, по крайней мере, это не настолько вредно, чтобы вы интересовались этим как судмедэксперт.

— Если человек и может пострадать от диеты по группе крови, то главным образом финансово. Для кого-то это может быть существенно, а для кого-то — просто небольшая развлекалочка: голодал по одной системе, худел по другой, почему бы по группе крови не попробовать?

По большому счету, диета по группе крови — это тест на внушаемость. Есть такие люди, которые утверждают, что они похудели таким образом, но как раз таким помогла бы любая диета при вере в гуру-диетологов.

Можно похудеть и принимая по столовой ложке воды в день. Эффект плацебо никто не отменял.

Что касается данной диеты, она пришла к нам из Америки. Ее разработали два доктора, врачи-натуропаты, отец и сын Джеймс Д'Адамо и Питер Д'Адамо. Я сразу оговорюсь, что такой медицинской специальности как "врач-натуропат" у нас не существует.

Диета семьи Д'Адамо

— Что это означает? Лечение только природными компонентами?

— Поскольку это не официальный медицинский термин, под этим можно понимать что угодно. Любой натуропат может сказать: а я не такой, я совсем другой натуропат. У них нет никакой регламентации деятельности.

Итак, семья Д'Адамо разработала диету, в основу которой положена следующая идеология. Есть четыре группы крови. Соответственно, в зависимости от того, какая у вас групп крови, одни продукты вам показаны, другие не показаны. Якобы если подобрать рациональное количество продуктов, соответствующих группе крови, то будет эффект похудания, если же есть несоответствующие — это даст токсический эффект.

У натуропатов нет регламентации деятельности

Это очень похоже на гороскопы, только там 12 градаций, а здесь человечество поделили на четыре группы.

— Но гороскопы научно опровергнуты.

— Зато созвездия не опровергнуты. Здесь то же самое: группы крови медицина признает, а дальше на этом общепринятом факте развивается какая-то своя теория. Она, как мыльный пузырь, растет-растет, потом лопается, и даже следов не остается. Зато со временем появляется какая-нибудь другая тема.

— Но ведь группа крови — это очень специфическая вещь, показывающая, что при разных эритроцитах вырабатываются разные антитела. Как это может быть связано с едой?

— Члены семейства Адамо утверждают, что

первая группа крови якобы самая древнейшая: от нее произошли все остальные виды групп крови. Соответственно, носитель первой группы — это сильный самодостаточный лидер. Это первобытные охотники, это мясоеды, они должны потреблять много животного белка. Дескать, у них сильная пищеварительная и иммунная система, но они трудно адаптируются к условиям среды, это их недостаток. Правда, есть логическая нестыковка: охотники должны хорошо адаптироваться, потому что они сегодня здесь охотятся, завтра там. Но эти нюансы не смущают Адамо.

вторая группа — это уже земледелец. Эта группа появилась позже, когда люди перешли к оседлому образу жизни. Их характерные черты — постоянство, хорошая адаптация к работе в коллективе. Такой человек должен исповедовать полное вегетарианство.

третья группа — это странник-кочевник. Соответственно, эта группа крови появилась в результате миграции рас, она отличается сильной иммунной и сбалансированной нервной системой. Кочевники всеядны, они могут кушать все подряд.

четвертая группа крови — это результат смешения второй и третьей, и, соответственно, это какой-то промежуточный вариант между правилами для этих двух групп…

Все это было бы хорошо, но группы крови образовались за миллионы лет до появления человека, примерно 3-5 миллионов лет назад. Для палеонтологии несколько миллионов лет — это незначительный срок. У различных приматов есть:

вторая

первая

третья

группы крови.

Все дело в том, что, если мы будем исходить из эволюционной теории, то наш общий предок, живший до того, как разделились ветви человека и обезьяны, уже имел эти группы крови.

Собственно говоря, на этом можно было бы поставить точку. Потому что, как отсюда следует, все остальные постулаты — доводы про кочевника, земледельца, охотника — просто антинаучная фантастика.

— То есть тему можно закрывать?

— О пользе такой диеты — да.

Но что интересно, распределение групп крови на Земле неравномерно. Если исходить из менделевской теории наследования, которую мы учили в школе (помните опыты с горохом?), то должно быть распределение, более-менее поддающееся статистической вероятности.

Однако это далеко не так. Первая группа крови очень широко распространена, чуть ли не 100-процентно, у аборигенов Южной Америки. Что интересно, в изолятах тоже начинается преобладание первой группы крови. Мы можем видеть это на примере Исландии.

Дело в том, что люди с различными группами крови по-разному переносят различные инфекционные заболевания, и таким образом происходил естественный отбор.

Есть достаточно обоснованная теория, что многие микроорганизмы, способны выделять на своей поверхности антигены, свойственные антигенам групп крови. И таким образом организм принимает их за своих и, грубо говоря, пропускает их в себя с меньшим подозрением. Соответственно, такие люди более подвержены риску развития инфекционных заболеваний.

Например:

в Австралии

в Северной Америке

Южной Америке

среди коренных народов численность людей с третьей группой крови колеблется от нуля до пяти процентов. А вот на Дальнем Востоке коренных жителей с этой группой 20-25 процентов…

— То есть в этих регионах, грубо говоря, прошли определенные болезни, которые выкашивали носителей той или иной группы крови?

— Именно так. И вот получается, что целые континенты обречены на монодиету, если не учитывать миграцию.

И все же: вред или польза?

— Но нанесет ли такая диета вред человеку, или она просто не принесет никакой пользы?

— Вопрос в том, как долго ее придерживаться. Возьмем людей второй группы крови.

Если долго сидеть на вегетарианской диете, то ничего хорошего не будет, потому что вегетарианство полностью исключает поступление в организм так называемых незаменимых аминокислот. Они содержатся только в белках животного происхождения.

Растительные белки их не заменят. Они довольно трудно усваиваются по сравнению с животными белками, потому что там много связок, которые организм вынужден выводить из себя. Например, избыток серы, который поступает в организм вместе с белками растительного происхождения. Неслучайно немцы гороховый суп называют музыкальным.

Далее, в жирах растительного происхождения отсутствует холестерин.

Между тем, холестерин организму необходим. Он является предшественником как женских, так и мужских половых гормонов. Если наш головной мозг высушить, он на 80 процентов состоит из холестерина. Все наши нервные окончания — это преимущественно холестериновые мембраны.

Говорят, что нервные клетки не восстанавливаются, и это абсолютно верно, но происходит постоянное самообновление клетки, в том числе и клеточной стенки. Для этого нужен, в том числе, холестерин.

Поскольку холестерин нужен для построения нервных окончаний, то, если мы садим человека на безхолестериновую диету, у него резко происходит снижение интеллекта.

Иногда вегетарианцы говорят: "А грибы? В грибах столько белка!" Маленький нюанс: грибы очень плохо у нас усваиваются в желудочно-кишечном тракте, потому что это немного другая форма белка.

Холестерин организму необходим

Возвращаясь к диетам по группе крови, есть еще интересный момент.

Когда я сталкиваюсь с рекомендующими диеты по группе крови, я спрашиваю: "Ладно, эволюционную теорию мы не учим, это слишком сложно. А вот скажите, какая диета должна быть у человека, который гетерозиготен по второй группе крови, допустим?" И сразу встречаю отчаянный взгляд: "А что это такое?"

— А что это такое?

— Все дело в том, что антиген А, который определяет вторую группу крови, парный. То есть у него есть параллельный ген. Мы можем получить от мамы антиген, А и от папы тоже антиген А, и у нас будет два антигена — АА. Тогда мы — полные гомозиготы по второй группе крови.

Или мы можем от одного родителя получить антиген А, а от второго его не получить. Это все равно будет проявляться внешне, как вторая группа крови, но мы будем гетерозиготны по этому признаку — А0.

Итак, как надо питаться людям, у которых А0? Они — переходный вариант между первой и второй группой. Еще вопрос ко всем проповедникам питания по группе крови: а почему вы рассматриваете только систему АВ0?

Фото: Архив Pravda. Ru

В настоящее время в серологии принято выделять 29 групп крови, в том числе и по резус-фактору: мы можем поделить группы на резус-положительные и резус-отрицательные. Как питаться таким людям? Эти 29 вариантов сочетаний дают тысячи и тысячи комбинаций. Как всем этим людям кушать?

— А почему, на ваш взгляд, к диетологам, проповедующим питание по группе крови, идут потребители? Почему люди вообще склонны причислять себя к воображаемым группам и стремиться к действиям, исходя из свойств этой мнимой группы? Например, не "выйти замуж за Петю", а "выйти замуж за Овна". Это психологически в нас заложено? Какая-то когнитивная ошибка?

— Я думаю, что тут целый ряд факторов играет роль:

Это особенности интеллекта, которые не позволяют анализировать информацию. Потому что все эти люди когда-то заканчивали как минимум среднюю школу, часть из них имеет высшее образование. Однако они ничего из этого образования не вынесли. Наследование групп крови проходят еще в средней школе. Однако люди не могут воспользоваться теми знаниями, которые они получили. У них нет способности к обобщению, к синтезу. Во-вторых, идет агрессивная реклама. Того же Адамо показывали и по "Первому каналу", и по другим. Кто-то же вложил деньги в раскрутку. Значит, кому-то это выгодно. В-третьих, не надо забывать, что средства массовой информации имеют мощнейшее воздействие на аудиторию. Зрительская аудитория неоднородна, есть люди, у которых критика окружающей действительности резко снижена, и они будут верить любой агрессивной рекламе.

Обратите внимание на новостные передачи, на криминальную хронику: "Поймали банду лже-экстрасенсов". Но если есть "лже-экстрасенсы", значит где-то есть настоящие экстрасенсы? Правда почему-то ни один экстрасенс в эксперименте свои способности не подтвердил.

— Не так давно Комиссии РАН по борьбе с лженаукой выпустила меморандум о дерматоглифическом тестировании, где объявляет лженаучным метод коммерческого тестирования, по сути, гадания по отпечаткам пальцев.

— А зайдите в интернет — и вы увидите массу фирм, которые предлагают свои услуги.

— Наверное, этой комиссии надо как-то активнее действовать?

— Состав академиков РАН он очень небольшой, и ученые должны заниматься в первую очередь не этим, а научной работой. Это уже министерство образования должно что-то черпать, в том числе и от РАН, и нести в школу. А у нас в школу несется что угодно, кроме знаний.

Такое впечатление, что вся система подготовки учеников настроена на то, чтобы научить ставить галочки.

Я много раз видел, как студент без единой ошибки расставляет галочки в тесте, а потом не может объяснить, почему он поставил галочку в этом месте, и ответить на тот же вопрос, но словами.

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