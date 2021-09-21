Впервые в мире в Новосибирске провели операцию на сердце без вскрытия груди

Группа кардиологов Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина (Новосибирск, Россия) впервые в мире успешно провела операцию на аортальном клапане, полностью сохранив целостность грудины пациента.

Об этом сообщил новосибирский Минздрав.

"Это первый в мире опыт одноступенчатой операции по сохранению клапана на двустворчатом аортальном клапане с заменой патологически расширенной части аорты через 6,5-сантиметровый мини-доступ в межреберное пространство", — говорится в заявлении.

Как уточнили врачи, у 36-летнего пациента была диагностирована недостаточность сердечного клапана аорты, в результате чего кровь "возвращалась" из аорты в левый желудочек. Это привело к значительному увеличению размера этой части сердца, что могло вызвать его дисфункцию.

Хирурги решили сохранить собственный клапан пациента с помощью реконструктивной хирургии.

"Компьютерная томография показала, что аорта пациента смещена вправо. Эта анатомическая особенность позволила избежать частичной стернотомии (рассечения грудины), сохранив ее целостность, и провести всё вмешательство через доступ во второе межреберное пространство передней поверхности грудной клетки", — уточнил директор Института патологии кровообращения исследовательского центра имени Мешалкина Александр Богачёв-Прокофьев.

Он добавил, что технически сложное вмешательство стало возможным благодаря "накопленному опыту в минимально инвазивных методах и хирургии аорты".

Кардиологи пояснили, что преимущества этого метода заключаются в:

полном сохранении структур грудины,

минимизации риска хирургических раневых инфекций,

быстрой реабилитации, так как уменьшается хирургическая травма, сохраняется скелетная структура грудной клетки.

Поэтому пациент может вернуться к полной физической активности через 10-14 дней после операции.