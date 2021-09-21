Группа кардиологов Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина (Новосибирск, Россия) впервые в мире успешно провела операцию на аортальном клапане, полностью сохранив целостность грудины пациента.
Об этом сообщил новосибирский Минздрав.
"Это первый в мире опыт одноступенчатой операции по сохранению клапана на двустворчатом аортальном клапане с заменой патологически расширенной части аорты через 6,5-сантиметровый мини-доступ в межреберное пространство", — говорится в заявлении.
Как уточнили врачи, у 36-летнего пациента была диагностирована недостаточность сердечного клапана аорты, в результате чего кровь "возвращалась" из аорты в левый желудочек. Это привело к значительному увеличению размера этой части сердца, что могло вызвать его дисфункцию.
Хирурги решили сохранить собственный клапан пациента с помощью реконструктивной хирургии.
"Компьютерная томография показала, что аорта пациента смещена вправо. Эта анатомическая особенность позволила избежать частичной стернотомии (рассечения грудины), сохранив ее целостность, и провести всё вмешательство через доступ во второе межреберное пространство передней поверхности грудной клетки", — уточнил директор Института патологии кровообращения исследовательского центра имени Мешалкина Александр Богачёв-Прокофьев.
Он добавил, что технически сложное вмешательство стало возможным благодаря "накопленному опыту в минимально инвазивных методах и хирургии аорты".
Кардиологи пояснили, что преимущества этого метода заключаются в:
Поэтому пациент может вернуться к полной физической активности через 10-14 дней после операции.
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