Литовские "паспорта возможностей" провоцируют протесты, заявил эксперт

В понедельник, 13 сентября, власти Литвы решили ужесточить ограничения для граждан которые не привились от коронавируса. Людям без "паспорта возможностей" запретили ходить в заведения общепита и участвовать в массовых мероприятиях. Более того, теперь без этого документа запрещено посещать непродовольственные магазины.

Журналисты Pravda.Ru обсудили такие меры с Алексеем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.

Литва не смотрит на Израиль

Специалист объяснил логику людей, которые не хотят вакцинироваться:

разговоры о неэффективности вакцин;

случаи, когда прививка послужила причиной болезни;

неясны долгосрочные последствия вакцинации;

и без того есть свой иммунитет.

"Эта группа всех вопросов как бы на одной чаше весов, на другой чаше весов — например, невозможность ходить по ресторанам, по кабакам и так далее. У людей возникает вопрос, что для них важнее — поставить под сомнение, под удар своё здоровье, либо, если они не хотят вакцинироваться, значит, им придётся не ходить в заведения общественного питания. И они выбирают собственное здоровье", — объяснил эксперт напрасные действия литовских властей.

Также он напомнил ситуацию с Израилем, который с помощью репрессивных методов добился практически тотальной вакцинации, более 80%. Однако сегодня эта страна — один из очагов коронавируса, потому что он мутирует.

Законы военного времени

По словам Алексея Зубца, для либерального общества Литвы и других стран Европы, принудительная вакцинация — это некоторое зло. Вместе с этим надо понимать, что мир из-за коронавируса перешёл в реальность, где действуют законы военного времени. Обществу необходимо 60-80% людей с иммунитетом. Однако специалист уверен, что принуждение всё равно не поможет. Он объяснил:

"С точки зрения политики, с точки зрения электоральной введение таких жёстких мер не приводит ни к чему, кроме как к увеличению протестного потенциала в обществе. И снижению смертности, если и способствует, то в очень незначительной степени".

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