В Англии может появится тест на наличие рака

В Англии начинаются испытания теста, призванного определить наличие раковых клеток на ранней стадии заболевания. Об этом заявили в Национальной службе здравоохранения Англии.

Принять участие в исследовании изъявили желание 140 добровольцев, изучить новый метод разработчики планируют в течении двух лет.

Новый метод позволит выявлять более 50 разновидностей злокачественной опухоли, что по мнению руководителя программы, профессора онкологии Королевского колледжа в Лондоне Питера Сасиени, может совершить революцию в диагностике рака.

"Новый метод основан на выявлении ранних изменений в структуре ДНК кровяных клеток. Он создан биотехнологическим стартапом "Грааль". Недавно его купила за 1,7 миллиард долларов американская фармацевтическая компания Illumina Inc", — сказано в сообщении.

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