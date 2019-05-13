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Автор Александра Балан-Сенчук

Рак наружного уха: первые признаки и симптомы

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Рак ушей встречается довольно редко, а начинается заболевание на коже наружного уха. Из 100 злокачественных опухолей кожи примерно пять возникают в ухе или вокруг него. В России ежегодно диагностируется около 200 пациентов с раком уха и височной костью.

Рак наружного уха: первые признаки и симптомы

Анатомия наружного уха

Ухо бывает наружным, средним и внутренним. Наружное ухо состоит из ушной раковины, или ушного лоскута, прохода, или ушного канала, и барабанной перепонки. Когда ухо получает звуковые волны, они движутся к барабанной перепонке, где возникает вибрация. Височная кость также является важным компонентом уха. Она окружает и защищает слуховой проход, внутреннее и среднее ухо. Наружное ухо соединено со средним трубкой, называемой наружным слуховым каналом, а разделено барабанной перепонкой.

Типы рака наружного уха

Рак уха различается по трём типам, это:

  1. Базальный рак кожи.
  2. Плоскоклеточный рак.
  3. Меланома.

Базально-клеточный рак (БКР)

Обычно этот тип рака наблюдается на участках кожи, которые подвергаются воздействию солнца, например, лицо, нос, кожа головы, лоб и шея. На ранних стадиях это заболевание может никак не проявляться. Когда пострадавший имеет легкую травму, можно заметить кровотечение. Около 15% БКР происходит в наружном слуховом канале. Склерозирующий подтип является наиболее распространенной формой данного заболевания.

Основные симптомы базально-клеточного рака

Распространенным симптомом начальных стадий БКР является открытая рана, которая не заживает. Язва будет сочиться, а корки будут оставаться открытыми в течение пары недель.

На груди, руках, лице, ногах или плечах пациенты могут заметить раздражение или пятно красного цвета. Также может присутствовать ощущение зуда.
Пациент может обнаружить выпуклость, которая выглядит блестящей и похожа на жемчужный узелок белого, красного, розового или прозрачного цвета. Рельеф обычно бывает черным или коричневым.

Может присутствовать область, напоминающая шрам желтого, воскового или белого цвета с плохо очерченными границами. Кожа выглядит натянутой и блестящей.

Проверять уши
Проверять уши

Плоскоклеточный рак

Плоскоклеточный рак, в большинстве случаев, возникает в результате предракового поражения, актинического кератоза. Это плоское, грубое, покрытое коркой пятно на коже, которое также называют солнечным кератозом. Поражение возникает на поверхности кожи, так как оно злокачественно развивается в любом месте на наружном ухе.

В некоторых случаях цвет поражения будет слегка изменен по сравнению с нормальной кожей. Поражение будет похоже на повреждение бородавки, которая может кровоточить. Оно может выглядеть как стойкое красное пятно, чешуйчатое с нерегулярными границами. Рана останется открытой, покрывается коркой и кровоточит в течение многих недель. По сравнению с БКР плоскоклеточный рак -более агрессивный тип рака кожи.

Меланома

Меланома в основном вызвана воздействием ультрафиолетовых лучей солнца. Часто меланомы похожи на родинки, а в некоторых случаях они и вовсе развиваются из родинок. Это наиболее агрессивная форма рака кожи, которая может иметь красный, розовый, синий, белый, фиолетовый, коричневый или черный цвет.

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Редактор: Ольга Алексеева
Темы рак уха онкология
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