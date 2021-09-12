В Москве выявили минимум случаев смерти от COVID-19 с первого марта

За последние сутки в столице зарегистрировано 42 случая смерти от коронавируса. Это минимум с первого марта. Днем ранее было зафиксировано 46 летальных исходов от COVID-19.

Количество новых случаев заражения коронавирусом снизилось с 1940 до 1592, сообщает федеральный штаб по борьбе с вирусом.

В общей сложности в России снижается уровень смертности от вируса. За прошедшие сутки в России умерли 788 человек — минимум с 23 августа. Процент выписанных пациентов от общего числа заражений составляет почти 90%. Условная летальность болезни до сих пор остается на уровне 2,7%.

Несмотря на снижение летальных исходов в Москве власти столицы допустили возникновение четвертой волны коронавирусной инфекции. Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил о высокой вероятности новой волны из-за наступления осени.

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