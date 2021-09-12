На востоке Китая выявили очаг распространения коронавируса

В китайской провинции Фуцзянь выявили шесть случаев заражения коронавируса штамма дельта. Зафиксировано 18 бессимптомных пациентов. Новый очаг был обнаружен возле города Путянь.

По данным агентства Синьхуа, среди заразившихся был идентифицирован новый штамм коронавируса дельта. После выявления первых случаев местные власти города взяли более 80 тысяч проб у граждан провинции.

По данным ВОЗ, в общей сложности в мире зафиксировано 223 миллионов заболевших коронавирусной инфекцией. Россия занимает пятую строчку по количеству заболевших.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Китае было выявлено 46 больных COVID-19. Из них 26 приехали из-за границы.

В августе в Китае COVID-19 начал распространяться в провинции Нанкине. Сотрудники местного аэропорта заразились во время уборок в салонах авиалайнеров.

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