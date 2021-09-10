Врачи научились выявлять последствия COVID-19 по роговице глаза

Учёные продолжают искать всё новые способы выявления последствий коронавируса для организма переболевших пациентов. Врачи из Турции и Британии установили, что проводить такую диагностику можно при помощи роговицы глаза.

В исследовании, опубликованном в газете British Journal of Ophthalmology отмечается, что у больных COVID-19, которые жаловались на осложнения в виде сопутствующих невропатических болей неясного происхождения, практически всегда подтверждается резкое сокращение количества нервных волокон в роговице. Ситуация может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Чтобы подтвердить гипотезу, врачи осмотрели 40 человек, перенёсших коронавирусную инфекцию, и 30 респондентов из контрольной группы.

Пациенты, которые ранее сообщали о неврологических симптомах, в итоге узнали о снижении числа нервных волокон в роговице глаза.

По словам специалистов, с подобными осложнениями сталкивается большинство людей, переболевших COVID-19 в средней или тяжёлой формах.

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