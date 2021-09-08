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Росздравнадзор: среди заразившихся COVID-19 в РФ не более 2% привиты от него

Здоровье

Среди заразившихся коронавирусом россиян доля были полностью привиты от него не более 2%. Об этом  журналистам сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Росздравнадзор: среди заразившихся COVID-19 в РФ не более 2% привиты от него

«Не более 2% от всех заболевших составляют лица, которые были привиты", - цитирует руководителя ведомства ТАСС.

Она пояснила, что Росздравнадзор учитывает случаи заболевания привитых от COVID-19, когда заражение происходит позднее 42-го дня после вакцинации. По словам Аллы Самойловой, в этот период иммунитет к коронавирусу считается сформированным.

"Да, мы не скрываем, что есть заболевшие после вакцинации», - отметила глава Росздравнадзора.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что более 92% россиян, которых госпитализируют с коронавирусной инфекцией, не были вакцинированы от неё.

При этом привитые от COVID-19 пациенты в случае заражения им, по словам министра, не попадают в реанимацию. Заболевание протекает у них в лёгкой форме.

Напомним, Роспотребнадзор прогнозирует подъём заболеваемости коронавирусом в России этой осенью. По мнению главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, роста числа случаев COVID-19 можно ожидать в конце сентября — начале октября.

Медик отметил, что единственный способ профилактики коронавируса – это вакцинация.

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