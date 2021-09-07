Мурашко: более 92% госпитализируемых в РФ с COVID-19 не привиты от него

Свыше 92% россиян, попадающих в больницы с коронавирусной инфекцией, не были привиты от неё, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, — это, как правило, лёгкое течение, они не попадают в реанимации", — цитирует министра ТАСС.

По словам Михаила Мурашко, в российских регионах вакцин для иммунизации от COVID-19 должно хватить на месяц.

Министр сообщил также, что в течение недели планируется принять решение о совместимости прививок от коронавируса и гриппа.

Ранее главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в конце сентября — начале октября в РФ возможен рост заболеваемости COVID-19.

По словам медика, увеличение числа случаев коронавируса, а также других вирусных инфекций в осенний период обусловлено возвращением людей из отпусков и началом учебного года.

Единственным способом профилактики коронавируса Денис Проценко назвал вакцинацию.

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