Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала

Врач из Великобритании Эмир Максуини рассказал о скрытом симптоме, указывающем на деменцию за несколько лет до ее начала. Симптом возникает у людей старше 60 лет и может свидетельствовать о ранней стадии болезни Альцгеймера.

По мнению эксперта, потеря кратковременной памяти является скрытым признаком ранней стадии деменции. Об этом Максуини рассказал в интервью газете Daily Express.

Врач отметил, что потеря кратковременной памяти проявляется за несколько лет до очевидных симптомов заболевания. По словам Максуини, люди с диагнозом болезни Альцгеймера часто жаловались на необъяснимое беспокойство, сопровождающееся потерей кратковременной памяти.

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