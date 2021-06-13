Учёные доказали: COVID может провоцировать болезнь Альцгеймера

Согласно недавним исследованиям американских учёных, коронавирус может привести к изменениям мозга, характерным для болезни Альцгеймера. Исследователи даже смогли понять, "как это работает".

"Когнитивные расстройства, включая деменцию, все чаще регистрируются как осложнение очень заразного вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19", — говорится в опубликованном отчёте клиники Кливленда (штат Огайо, США).

Цель исследования состояла в том, чтобы раскрыть механизмы, ответственные за связанные с мозгом осложнения, такие как делирий и потеря вкуса или запаха, которые часто встречаются у новых пациентов с коронавирусом. Для этого они сравнили на молекулярном уровне гены "хозяина COVID-19" и те, которые отвечают за некоторые неврологические расстройства.

Собрав данные пациентов с коронавирусом и людей, страдающих болезнью Альцгеймера, учёные использовали искусственный интеллект для измерения "близости между ними". Они также проанализировали любые генетические факторы, которые могли бы позволить новому вирусу заразить ткани и клетки мозга, выявив "значительные сетевые связи” между COVID и болезнью Альцгеймера. В результате был сделан вывод, что пациенты с болезнью Альцгеймера могут быть более беззащитны против смертельного вируса, поскольку у них уменьшено количество определенных защитных противовирусных генов.

"В то время как исследователи обнаружили мало доказательств того, что вирус нацелен на мозг напрямую, они обнаружили тесные связи между вирусом и генами/белками, связанными с рядом неврологических заболеваний, особенно болезни Альцгеймера, указывая пути, по которым COVID-19 может привести к болезни Альцгеймера и слабоумию,” — написано в отчёте.

Каждый пятый пациент, выздоровевший от тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-1) или ближневосточного респираторного синдрома (БВРС), сообщил о нарушениях памяти, в то время как люди, страдающие новым коронавирусом, также испытывали такие симптомы, как дезориентация, невнимательность и спутанность сознания.

Выжившие после Covid-19, которым потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии, могут подвергаться еще большему риску неврологических и психических расстройств, показало исследование более чем 230 000 пациентов.

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