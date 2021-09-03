"Мю": вирусолог оценил вероятность проникновения в РФ нового штамма COVID-19

Вероятность попадания в Россию нового штамма "мю" COVID-19 весьма высока, считает вирусолог Александр Шестопалов.

"Конечно, он грозит россиянам. Потому что связи с другими странами есть, страны не изолированы, и люди летают, и товары ходят. То есть завоз может быть осуществлён", — заявил медик "Радио 1".

По его словам, из-за того, что штамм "мю" выявлен недавно, информации о нём пока немного. Вместе с тем Александр Шестопалов усомнился, что новый штамм сможет избегать действия вакцин.

"Защита, сформированная современными вакцинами, тем же "Спутником V", всё равно будет. Может быть не 90%, а 80%, но это всё равно существенная защита", — заявил вирусолог.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ВОЗ классифицировала штамм коронавируса "мю", который был выявлен недавно в Колумбии, как вариант, вызывающий интерес (VOI). Таким образом, новый штамм отнесён к вариантам COVID-19, которые имеют генетические изменения, влияющие на их заразность, тяжесть заболевания, а также трудности в диагностике и лечении.

Случаи заболевания коронавирусом, вызванным штаммом "мю", уже зарегистрированы в Южной Корее и Японии.

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