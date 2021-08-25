На лечение COVID-19 в РФ до конца года могут потратить более 100 млрд рублей

Более 111 млрд рублей может составить во втором полугодии 2021 года стоимость медпомощи больным COVID-19 в России, сообщает РБК со ссылкой на Федеральный фонд обязательного медстрахования.

В сообщении поясняется, что такая сумма определена на основании прогноза российского министерства здравоохранения, согласно которому до конца года в стране коронавирусом могут заразиться 3,9 млн человек. Предполагается, что из этого числа заболевших госпитализация может потребоваться в 20% случаев — это более 784 человек.

В январе-июне 2021 года затраты ФОМС на предоставление медпомощи больным COVID-19 составили 218 млрд рублей. 208,8 млрд рублей из этой суммы пошла на оказание помощи в условиях стационара. За полгода в России в больницы попали 1,5 млн заразившихся коронавирусной инфекцией.

В среднем по стране стоимость госпитализации одного больного коронавирусом в январе-июне 2021 года составила 135,4 тысячи рублей.

В 2020 году затраты ФОМС на лечение в стационаре 2,1 млн больных COVID-19 составили более 245 млрд рублей.

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