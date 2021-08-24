Генетик: "Мы снимем маски и забудем о дистанции ещё очень не скоро"

По словам эпидемиологов, самый опасный штамм COVID-19, который сейчас циркулирует в России, — это "дельта". Его ещё называют "индийским".

Например, глава центра "Вектор" Роспотребнадзора считает, что более 95% выявляемых заболеваний коронавирусом в России приходится на этот вариант.

Насколько это соответствует действительности? — в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказала кандидат биологических наук Марина Фридман, сотрудник Института общей генетики Российской академии наук.

— Я думаю, это вполне правильная оценка. Вариант "дельта" ещё месяца полтора назад стал "победителем" почти на всех континентах. Дольше всех держалась Латинская Америка, где был свой штамм. Но и там сейчас в основном "дельта".

Тут надо понимать, что, когда просто делают тест на наличие вируса, вариант не определяют. Для этого его необходимо выделить, отсеквенировать. Но во всех случаях, когда это было сделано, действительно получилась "дельта".

Да и без доптестов врачи это давно заметили. Они говорили об изменении симптоматики, об увеличении количества молодых, о более быстром развитии тяжёлых случаев заболевания.

Почему COVID молодеет

— А чем можно объяснить тот факт, что коронавирусом теперь заражаются уже дети? Когда он только появился, то "предпочитал" людей постарше. В основном в группе риска были пожилые. Может, у генетиков есть объяснение?

— Видимо, в процессе мутации у него улучшилось связывание с рецептором. Когда были споры относительно возможностей искусственного происхождения вируса, говорилось о том, что его могли вывести в какой-то лаборатории, откуда он случайно "сбежал", но вряд ли готовили сознательно как орудие биологической войны. Потому что у него способность связываться с рецептором была не самая оптимальная.

Сейчас, видимо, появился штамм, который лучше с ними связывается, который вдобавок чаще заставляет клетку сливаться и легче распространяется, который вообще быстрее наращивает в том периоде, когда человек наиболее заразен, количество вирусных частиц и, соответственно, пробивает даже защиту детей, у которых соответствующего рецептора не очень много.

Это довольно предсказуемый ход эволюции вируса. Надеялись, что он станет более лёгким, более переносимым. Этого не произошло.

С другой стороны, совсем уж значительного изменения смертности, что бы ни кричали отдельные жёлтые издания, тоже не случилось. По крайней мере, пока.

Даже уход от иммунной системы, конечно, в какой-то степени состоялся. Потому что тот белок, который связывается с человеческими рецепторами, изменился. Но полного ухода тоже не произошло.

В общем, в какой-то степени и переболевшие, и тем более иммунизированные, всё-таки защищены. Определённая их часть заболевает. Но эта часть все-таки меньше, чем среди непривитых. И, кроме того, они гораздо реже переносят заболевание совсем тяжело. Вирус успевает размножиться, он успевает заразить других людей. Но потом всё-таки иммунная система, особенно тех людей, которые с вирусом или с его белком сталкивались, его начинает, как правило, успешно давить.

Прогнозов дать никто не сможет

— Скоро осень, будет холодать. Это может как-то повлиять на циркуляцию и распространение COVID?

— Это очень трудно прогнозировать. Дело в том, что у нас же с этим связаны большие изменения миграции населения. Люди возвращаются на работу. Дети, которые тоже стали довольно эффективными разносчиками, возвращаются в школы. Поэтому отдельно выделить влияние погоды затруднительно.

— Вице-президент Российской академии наук Владимир Стародубов, который курирует в РАН медицину, заявил, что все существующие вакцины от COVID менее эффективны в отношении "дельты", но пока необходимости в новых препаратах нет.

— На самом деле это дискуссионный вопрос. Если вы помните, вакцину "Спутник" сделали очень быстро, потому что она на основе аденовируса, который заставляет производиться так же этот белок вируса, связывающийся с рецептором. В принципе, поменять его на нынешний вариант, который есть у индийского штамма, можно довольно быстро. Обсуждается вопрос, не сделать ли так.

Но пока такой прививки нет, в какой-то степени от тяжёлого течения всё-таки защищает и старая.

Кроме того, не надо забывать, что этот самый центр распространения вируса, который у нового штамма действительно гораздо больше, это не мировая константа. Он зависит от поведения людей (я понимаю, что всем уже надоело носить маски в людных местах), от ношения масок, от того, что человек, почувствовав себя плохо, не ходит в людные места, не ходит на работу. Понятно, что в какой-то степени он может быть заразен ещё до появления симптомов, но, если они появились, хотя бы в этом смысле не надо геройствовать.

— То есть в ближайшее время нам совершенно не грозит забыть про маски, соблюдение дистанции и все прочие меры?

— Боюсь, что да. Тем более что эти средства не только защищают отдельного человека, они всё-таки защищают от серьёзной вспышки. Потому что заболеете вы или нет, это, к сожалению, дело случая. А сколько человек заболеет, сколько окажется заражено, это очень серьёзно зависит от социального поведения.