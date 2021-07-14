EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные из Сан-Диего нашли способ заряжать электронику с помощью пальца
На уровень выше: посол РФ в КНР объяснил специфику отношений двух стран
Арестович: Зеленский верит, что Путин - рациональное существо
Песков уточнил причину "серьёзной паузы" в "нормандском формате"
Момент непонимания: как США предупредили Украину про "опасность" Китая
Потыкали палкой: названа единственная цель закона о коренных народах Украины
Гордон: После Авакова в Кабмине будет еще две отставки
США не дали России гарантий ненападения
"Никаких проблем": эксперт описал, как власти могут поднять прожиточный минимум

Пермским чиновникам предписали чихать исключительно с салфетками

Здоровье

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края выпустило приказ, который обязывает работников прикрывать нос и рот салфеткой при чихании.

Пермским чиновникам предписали чихать исключительно с салфетками

Информация об этом появилась в приказе об изменении распорядка работы агентства в связи с угрозой распространения COVID-19.

"П. 4.2. Обеспечить соблюдение основных правил гигиены: чихать, прикрывая рот и нос салфеткой", — говорится в документа. Предписывается также в обязательном порядке утилизировать салфетку после использования.

Как сообщает издание URA. RU, в агентстве не сообщили, была ли это инициатива исключительно этого ведомства, либо же подобное распоряжение действует и в других краевых организациях.

Стоит заметить, что несколькими днями ранее глава Перми Алексей Демкин подписал постановление о кодексе этики муниципальных служащих администрации города.

В документе прописаны основные принципы и правила поведения чиновников, прописываются этические правила их деятельности. Служащим предписывается избегать конфликтных ситуаций, которые могут нанести ущерб репутации администрации или репутации самих чиновников.

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Альфия Амирова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Учёные из Сан-Диего нашли способ заряжать электронику с помощью пальца
На уровень выше: посол РФ в КНР объяснил специфику отношений двух стран
Лайфхак от педиатра: как сварить правильную кашу для ребёнка
Пермским чиновникам предписали чихать исключительно с салфетками
Арестович: Зеленский верит, что Путин - рациональное существо
Песков уточнил причину "серьёзной паузы" в "нормандском формате"
Зелёные очки - для спокойствия, а красные - для повышения внутриглазного давления
От войны до религии: как поисковики манипулируют людьми
Момент непонимания: как США предупредили Украину про "опасность" Китая
Потыкали палкой: названа единственная цель закона о коренных народах Украины
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете

Руководство движения "Талибан"* распространило официальное заявление, в котором ясно сказано — Турция должна уйти из Афганистана

Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
Меркель - Зеленскому: ищите пути примирения с Путиным
Новости Украины
Меркель - Зеленскому: ищите пути примирения с Путиным
Общество
ЕСПЧ обязал Россию разрешить однополые браки. Что ответили в Москве
Мир. Новости мира
"В какой-то мере": Кучма раскрыл подробности обмана украинцев в 1991 году
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Новости Украины
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
Мир. Новости мира
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Мир. Новости мира
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников