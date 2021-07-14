Пермским чиновникам предписали чихать исключительно с салфетками

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края выпустило приказ, который обязывает работников прикрывать нос и рот салфеткой при чихании.

Информация об этом появилась в приказе об изменении распорядка работы агентства в связи с угрозой распространения COVID-19.

"П. 4.2. Обеспечить соблюдение основных правил гигиены: чихать, прикрывая рот и нос салфеткой", — говорится в документа. Предписывается также в обязательном порядке утилизировать салфетку после использования.

Как сообщает издание URA. RU, в агентстве не сообщили, была ли это инициатива исключительно этого ведомства, либо же подобное распоряжение действует и в других краевых организациях.

Стоит заметить, что несколькими днями ранее глава Перми Алексей Демкин подписал постановление о кодексе этики муниципальных служащих администрации города.

В документе прописаны основные принципы и правила поведения чиновников, прописываются этические правила их деятельности. Служащим предписывается избегать конфликтных ситуаций, которые могут нанести ущерб репутации администрации или репутации самих чиновников.