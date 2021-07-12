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Врач объяснил, почему молодёжь стала чаще болеть COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

COVID-19 поражает всё большее количество людей молодого возраста. О том, с чем это связано, в интервью "Ленте.ру" рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист объяснил данную тенденцию тем, что с возрастом организм человека и его иммунная система меняются.

"Вспомните, как человек переносит ОРВИ — на некоторые виды вообще нет реакции, а в другой раз сляжет с температурой и уйдет на больничный. Или бывает, что сейчас молодежь не болела ковидом, а тут вдруг начала. Это происходит потому что люди и их иммунная система меняется", — пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что любая прививка активизирует иммунную систему. Когда у человека вырабатывается иммунитет, система приходит в возбужденное состояние. На фоне этого могут обостриться хронические заболевания.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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