В Индии арестовали 14 врачей за фальшивые прививки от COVID-19

Индийские врачи организовали подпольную вакцинацию от COVID-19, сообщает CNN. С середины мая до начала июня в окрестностях Мумбая они провели около 12 акций вакцинации. Своим пациентам медики вводили не вакцину от COVID-19, а солевой раствор. Всё необходимое для процедур они подготовили в одной из местных больниц.

Жертвами злоумышленников стали почти 2500 человек. Все они получили сертификаты о вакцинации (конечно, поддельные). Стоит отметить, что за процедуру пациентам нужно было заплатить. В общей сложности мошенники заработали $28 тысяч.

Граждане, усомнившиеся в подлинности выданных документов, обратились в полицию. Также они сообщили, что после введения "вакцины" ничего не почувствовали.

Сотрудники полиции арестовали по данному делу 14 человек. Ведётся следствие.

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