Опасен ли штамм "Дельта плюс" для детей? Мнение эксперта

Вирусолог Евгений Тимаков заявил, что штамм "Дельта плюс" может поразить огромное количество людей. Это связано с тем, что он очень контагиозен.

О том, может ли "Дельта плюс" инфицировать детей, рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Эксперт отметил, что заразностью отличается не только штамм "Дельта плюс", но и штамм "Дельта".

"Им нужно гораздо меньше вирусной нагрузки, чтобы при индивидуальном контакте произвести инфицирование. Оно происходит быстрее, вируса нужно меньше. Соответственно, со значительно большей вероятностью заражаются более молодые люди, это правда", — пояснил врач-иммунолог.

COVID-19 "молодеет"

С появлением новых штаммов у детей стали чаще диагностировать системный воспалительный синдром, заявил эксперт.

"Плюс большее число детей будет иметь негативные последствия COVID-19. В том числе повышенную температуру и другие явления. Однако в процентном отношении их все равно меньше, чем тех же пожилых или людей с хроническими заболеваниями", — добавил Крючков.

Дети и подростки изначально были основными переносчиками COVID-19. Сейчас их роль возрастает ещё больше.

Однако вакцинация граждан младше 12 лет не поможет решить проблему, сообщает сайт Москва 24.

Важно, чтобы сформировался коллективный иммунитет, а для этого необходима вакцинация взрослого населения.

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