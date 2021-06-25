Источник объяснил информацию о появлении в России штамма "дельта плюс"

Замдиректор НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко объяснила появление информации о том, что в России выявлен первый случай штамма COVID-19 "дельта плюс". Ранее об этом со ссылкой на Даниленко сообщило издание "Фонтанка".

По словам замдиректора НИИ, она на самом деле заявила, что был зафиксирован образец штамма "дельта плюс", но не заражение. Более того, образец попал в лабораторию в апреле, после этого в России не было ни одного подобного случая.

"Нет никаких данных, что это заражение, есть только данные, что есть такой образец. Но стоит особо подчеркнуть, что этот образец — это образец от апреля, ни в мае, ни в июне ни одного такого больше не нашли, это старый образец", — заявила Даниленко.

Она уточнила, что изучение свойств образца не проводились, так как этот штамм в дальнейшем не получил распространение.

Ранее власти Индии сообщили, что новый штамм "дельта плюс" особенно заразен. По словам учёных, подхватить вирус можно, пройдя мимо заражённого человека.

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