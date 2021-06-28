Врач назвала два главных симптома COVID-19 в третью волну

Россию накрывает третья волна коронавируса. Приём по словам врачей, в этот раз вирус сопровождается новыми симптомами. Так, медики стали чаще выявлять диарейные и катаральные синдромы (воспаление слизистых оболочек дыхательных путей — прим. Ред.), сообщила в интервью URA. RU врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы Главного ковидного госпиталя Свердловской области №40 Юлия Москалева.

У некоторых пациентов чаще наблюдаются слабость, снижение массы тела, быстрая утомляемость, отметила специалист. Кого-то больше беспокоит расстройство кишечника, кого-то катаральный.

"Преобладание того или иного синдрома происходит у разных пациентов, разного возраста в той или иной степени, но сейчас отмечается в целом больше диарейного синдрома и катарального", — пояснила Москалева.

Госпитализированным больным проверяют не только лёгкие, но и другие органы, которые могут быть поражены инфекцией. Речь идёт о сердечно-сосудистой системе, почках и головном мозге.

"Коронавирус — это полисистемное заболевание и все происходит индивидуально у каждого пациента. Все зависит от сроков поступления, от начала терапии и от сопутствующей патологии, от особенностей иммунной системы", — отметила она.

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