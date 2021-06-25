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Врач рассказала об обостряющихся из-за солнца болезнях

Здоровье » Здоровье и профилактика

Летом многие люди часами находятся на солнце. Однако это может быть опасно для здоровья.

Врач рассказала об обостряющихся из-за солнца болезнях

О том, какие заболевания обостряются под воздействием солнечных лучей, в интервью изданию RT рассказала врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.

По словам специалиста, летом на человека влияют не только ультрафиолетовые, но и инфракрасные лучи, а также влажность воздуха.

"Если ультрафиолета много, но при этом сухой воздух, то переносится в целом для здоровья радикально легче, чем высокая влажность. Потому что при влажности кожные заболевания начинают вылезать. Можно получить тепловой удар. Очень тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами", — пояснила врач.

Особенно ультрафиолет опасен для людей со светлым типом кожи, так как у них генетически отсутствует формирование защиты от ультрафиолета, в результате чего они обгорают.

Солнце и онкология

Самый большой вред, который может нанести солнце, это спровоцировать развитие онкологического заболевания.

"По статистике рост меланомы — именно у светлокожих людей. Это самая большая неприятность… Розацеа возникает именно летом. Это тяжёлое заболевание, хроническое, его вылечить очень сложно, почти невозможно. Конечно же, к этому более склонны светлокожие люди", — пояснила Скорогудаева.

Также солнце ускоряет процесс старения. Под воздействием солнечных лучей разрушается коллаген, возникает пигментация кожи и ожоги.

Польза солнца в том, что ультрафиолет способствует синтезу серотонина и витамина D3.

В жаркую погоду важно пить больше воды и не ограничивать потребление соли, чтобы не допустить потери микроэлементов.

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Фотостарение. Какие болезни провоцирует солнце
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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