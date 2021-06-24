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Малышева назвала три "суперпродукта", продлевающих жизнь

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врач и телеведущая Елена Малышева и её соведущий доктор Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово!" рассказали о продуктах, употребление которых поможет увеличить продолжительность жизни, сохранить ясность ума и здоровье.

Малышева назвала три "суперпродукта", продлевающих жизнь

Фрагмент передачи опубликован на YouTube-канале.

Гостями программы стали три долгожительницы: 94-летняя Валентина Сергеевна, 94-летняя Ирина Соломоновна 95-летняя Серафима Степановна.

Женщины раскрыли секрет своего питания.

Валентина Сергеевна рассказал, что ежедневно съедает два перепелиных яйца. Доктор Шубин пояснил, что данный продукт положительно влияет на здоровье. В перепелиных яйцах содержится холин, передающий возбуждение с одного нервного волокна на другое. При достаточном уровне холина в организме мозг работает хорошо даже в пожилом возрасте.

Ирина Соломоновна регулярно употребляет кисломолочные продукты, такие как йогурт, простокваша и кефир. В этих продуктах содержатся живые культуры бактерий, которые благотворно влияют на работу кишечника и укрепляют иммунитет.

Серафима Степановна, призналась, что очень любит грецкие орехи. По словам врачей, грецкие орехи — мощные антиоксиданты, они защищают клетки организма от перерождения. Все долгожительницы признались, что употребляют все три названных продукта.

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Жить здорово! Выпуск от 24.06.2021
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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