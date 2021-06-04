Занимавшийся разделыванием туш крупного рогатого скота житель Тувы заразился сибирской язвой. Диагноз подтвердили в управлении Роспотребнадзора.
Ранее о возможном очаге особо опасной инфекции, вызываемой бактерией Bacillus anthracis, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
Санитарные врачи ввели карантин в селе, где проживает больной, а сам он госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
При сибирской язве в отсутствии лечения на коже больных образуются фурункулы, позднее превращающиеся в струпы. Особенно опасна септическая форма заболевания.
— В настоящее время больной получает все необходимое лечение в инфекционной больнице, — рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике Тыва.
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