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У 29-летнего мужчины обнаружили сибирскую язву

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Занимавшийся разделыванием туш крупного рогатого скота житель Тувы заразился сибирской язвой. Диагноз подтвердили в управлении Роспотребнадзора.

Ранее о возможном очаге особо опасной инфекции, вызываемой бактерией Bacillus anthracis, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Санитарные врачи ввели карантин в селе, где проживает больной, а сам он госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

При сибирской язве в отсутствии лечения на коже больных образуются фурункулы, позднее превращающиеся в струпы. Особенно опасна септическая форма заболевания.

— В настоящее время больной получает все необходимое лечение в инфекционной больнице, — рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике Тыва.

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Автор: Редакция рубрики "Общество", Редактор: Елена Тимошкина
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