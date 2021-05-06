Для страдающих ожирением придумают новую схему вакцинации от COVID-19

Люди, страдающие ожирением сложней других переносят коронавирус. Об этом "Свободной Прессе" рассказали специалисты в области медицины.

Избыточным весом сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдает 2,3 млрд человек. Ожирение провоцирует множество заболеваний, в том числе диабет 2 типа. При нём идёт поражение сосудов. А сосуды — главная мишень COVID-19.

По словам телеведущей, доктора медицинских наук Елены Малышевой, помимо сосудов, при ожирении также снижается иммунитет.

"Лишняя глюкоза в крови засахаривает белки иммунитета, из-за этого иммунная система не справляется с вирусом. Поэтому у людей с ожирением и диабетом тяжело протекает заболевание", — пояснила она.

Механизм влияния коронавируса на иммунитет человека объяснил вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

"Вирус играет роль спички при пожаре. Когда у человека уже есть "букет" различных патологий, вирус запускает болезнь, осложнения которой могут привести к летальному исходу. При вирусных инфекциях почти всегда развивается вторичный иммунодефицит", — отметил Ершов.

Как способ повышения иммунитета академик предложил использовать иммуномодулирующие препараты.

Также учёные проводят параллель между избыточным весом и результатом вакцинации. При ожирении эффект от вакцины у привитого снижается, показали исследования.

Сейчас специалисты рассматривают новые схемы прививок для людей, чья масса тела превышает норму. В частности, говорят об увеличении в таких случаях дозы препарата.

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