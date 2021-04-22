Диетолог: "Зелёный чай опасен при высоком гемоглобине"

Людям с высоким гемоглобином необходимо внести определённые коррективы в свой рацион, сообщила телеканалу "Звезда" диетолог Анна Белоусова.

В первую очередь необходимо пить больше напитков, которые не сгущают кровь — например чай из ромашки, компоты. От зелёного чая лучше вообще отказаться.

Также следует сократить потребление мяса, заменив его рыбой.

Кроме того, специалист посоветовала притормозить с гранатом и есть меньше гречки. Затем нужно понаблюдать в течение двух-трёх месяцев за показателями крови в анализе.

Высокий гемоглобин в сочетании с высоким железом может привести к тромбозам.

Белоусова советует есть больше чеснока в свежем виде или добавлять его в блюда.

Препараты, разжижающие кровь, можно принимать только по назначению врача, предупредила специалист.

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