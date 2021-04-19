Пластический хирург назвал главную причину появления храпа

Многих людей беспокоит вопрос о том, что будет, если не исправлять искривление перегородки носа. Об этом в интервью "Звезде" рассказал пластический хирург Игорь Короткий.

Искривление перегородки часто травмирует слизистую носа, что может вызвать отёк, пояснил врач.

"Сама перегородка находится преимущественно внутри. То, что мы видим — это спинка носа. Чаще всего перегородка имеет s-образное изменение конфигурации. И в этом случае одна ноздря у человека плохо дышит. Это приводит к ещё большему затруднению функции носа, именно дыхательной функции", — пояснил специалист.

Из носа могут идти выделения, часто развиваются воспалительные процессы, гаймориты.

Ночью у человека могут возникнуть проблемы с дыханием. Из-за искривлённой перегородки носа часто усиливается храп.

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