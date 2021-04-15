Американские диетологи раскрыли роль бананов при похудении

Американские диетологи рассказали о преимущества употребления бананов для снижения веса, сообщают "Актуальные новости".

Больше всего для этой цели подходят зелёные бананы, утверждает диетолог Тереза Джентиле.

Употребление этого продукта положительно влияет на работу ЖКТ и нормализует энергетический баланс. Также в зелёных бананах содержится крахмал, полезен для кишечника.

Бананы — источник клетчатки, благодаря чему у человека сохраняется чувство насыщения, что снижает объём употребляемой пищи.

Кроме того, бананы повышают чувствительность клеток к инсулину, снижая при этом уровень сахара в крови.

Бананы очень сладкие, поэтому их можно есть вместо сладостей.

Также бананы способствуют быстрому засыпанию, так как содержат мелатонин. Бананы богаты калием, который необходим для правильного баланса электролитов. Таким образом, употребление бананов позволит повысить эффективность физических тренировок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.