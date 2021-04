Микробиологи доказали опасность шпината

Шпинат всегда считался полезным овощем. Но немецкие учёные выяснили, что это не совсем так.

Употребление шпината повышает риск развития рака. К такому выводу пришли немецкие микробиологи из Венского и Констанцского университетов в результат проведённого исследования, сообщает Eat This, Not That!

Чем опасен шпинат?

Так, употребление шпината провоцирует рост кишечных бактерий, которые производят сероводород. В небольших концентрациях он обладает противовоспалительным действием, а в больших — повышает риск развития рака.

В ходе более ранних исследований было доказано, что сероводород вырабатывают клетки кишечника и специализированные бактерии после употребления определённых продуктов.

Учёные планируют провести дополнительные исследования, чтобы изучить, насколько употребление шпината может быть опасным.

