Неправильное употребление говядины ускоряет процесс старения

Употребление жареной говядины ускоряет процесс старения организма, заявила в эфире "Радио 1" врач-диетолог Марина Макиша.

Дело в том, что в состав мяса входят особые вещества — гликаны, активизирующее выработку гомоцистеина. Данный компонент вызывает сердечно-сосудистые заболевания, поэтому говядину лучше есть в тушёном или отварном виде.

Самой опасной является мраморная говядина, так как в ней содержится большое количество жира. Употребление такого продукта может негативно отразиться на здоровье.

Но и полностью отказываться от говядины не стоит, так как она является источником гемового железа и витамина В12, отметила диетолог.

"Гемовое железо необходимо для поддержания нормального кроветворения, для профилактики железодефицитной анемии", — пояснила Макиша.

Нужно следить за количеством потребляемого мяса и способом приготовления. В зрелом возрасте рекомендуется есть легкоусвояемую телятину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.