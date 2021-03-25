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Учёные назвали лучшие средства для естественного снятия стресса

Здоровье » Здоровье и профилактика

Стресс — это неотъемлемая часть жизни. Но человек не должен находиться в этом состоянии постоянно. Врачи назвали способы снять стресс естественным путём.

Учёные назвали лучшие средства для естественного снятия стресса

Повышенный уровень кортизола, провоцируемый стрессом, может привести к различным проблемам со здоровьем: вызвать повышенное кровяное давление или усилить хроническое воспаление в организме. Чтобы сбалансировать организм, специалисты советуют добавить в свой рацион адаптогены и определённые витамины и минералы.

Ашваганда — это растение-адаптоген, веками использовавшееся в аюрведической медицине. Помогает снизить уровень стресса и вернуть организм в сбалансированное и функциональное состояние.

Магний — минерал, оказывающий большое влияние на правильную работу мышц и нервов. Он также помогает регулировать сон — известно, что люди, находящиеся в хроническом стрессе, часто сталкиваются с бессонницей и другими нарушениями сна.

Родиола — ещё одно мощное растение-адаптоген. Обычно используется для снижения стресса, снятия усталости и улучшения настроения.

Валериана — давно и хорошо известное многолетнее растение. Корень валерианы часто применяют для уменьшения нервозности, снятия тревоги и лечения нарушений сна.

Витамины группы В помогают поддерживать высокий уровень энергии и снимают усталость. Поэтому употребление большего количества продуктов, богатых витаминами группы В, или приём добавок витамина В может помочь справиться со стрессом.

Эксперты рекомендуют включать адаптогенные травы или добавки в хорошо сбалансированную диету, уточняет портал Herbs. news.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом.

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Автор: Людмила Черткова
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